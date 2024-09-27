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        Atatürk'ün İzinden; Kurtuluş Yolu Projesi ile gençlik kökleriyle buluşacak

        ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:55
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        Atatürk'ün İzinden; Kurtuluş Yolu Projesi ile gençlik kökleriyle buluşacak
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        ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) Prof. Dr. Cevdet Yılmaz başkanlığında 15 öğretim üyesinin katkıları ve TÜBİTAK desteği ile Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan Havza ilçesine uzanan yolculuğunda kullandığı güzergah olan ‘Kurtuluş Yolu’nun gelecek kuşaklara aktarılması için proje hazırlandı. Prof. Dr. Yılmaz, “Projemizin amacı, Türkiye gençliğini kökleriyle buluşturmaktır” dedi.

        Samsun OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz yürütücülüğünde ve 15 öğretim üyesinin katkılarıyla, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile ‘Kurtuluş Yolu’ Türkiye’ye tanıtılacak. ‘Kültürel Miras Alanlarının Sınıf Dışı Eğitimde Kullanımı’ adı ile Kurtuluş Yolu’nu tüm Türkiye’ye ve gençlere tanıtmaya amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “2'si sahada, 3'ü konferans salonunda olmak üzere toplam 5 gün boyunca 20 yüksek lisans öğrencisini Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının ardından Havza’ya giderken kullandıkları tarihi Kurtuluş Yolu hakkında bilgilendireceğiz. Kurtuluş Savaşı’na giden yolda o günkü şartları, çevreyi, durumu bizzat yerinden göstermek amacıyla projemizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

        ‘GELECEK KUŞAKLAR İÇİN AKTARABİLMEK İSTİYORUZ’

        Gelecekte daha büyük projeler yapacaklarını ifade eden Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, “Hazırladığı 2237A TÜBİTAK projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bir uygulama alanını göze aldık. Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlattığı ve bu güzergahı kullanarak Cumhuriyet'in temelini attığı bölgelerdeyiz. Bu projemizin amacı, Türkiye gençliğini kökleriyle buluşturmak. Biz burada 20 yüksek lisans doktora öğrencisi, 15 öğretim üyesi ile beraber bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Samsun merkezden yola çıkarak Çakallı, Kavak, Havza ve Amasya sınırına kadar bu güzergahı tekrar göstermek, o günleri yad edebilmek, gelecek kuşaklar için bir belge ve birikim olarak onlara bunu aktarmak istiyoruz. Bu çabanın bir sonucu olarak bunu bir projeye döktük” diye konuştu.

        Projenin 5 gün boyunca öğretim üyelerinin sunumlarıyla anlatılacağını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

        “Umarız bu çabalarımız büyük yankı uyandıracaktır. Samsun’un Türkiye’de Kurtuluş Yolu ile öne çıkacağını düşünüyoruz. Bu yol tescil edilip kullanılır hale geldiğinde bütün ilköğretim müfredatlarından üniversiteye kadar olan eğitim dönemlerinde, bu anıyı canlandırma anlamında başarabilirsek büyük bir iş yapmış olacağız. Onun için bu yol üzerindeyiz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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