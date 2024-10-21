Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Destici: Artık onun için azap vakti

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Artık onun için azap vakti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Destici: Artık onun için azap vakti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin, “Artık onun için azap vakti” dedi.

        Samsun’a birtakım açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ardından İl Başkanlığı’nın açılışını yapan Destici, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail’in Gazze, Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Destici, İsrail’in saldırılarında şimdiye kadar 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 30 binden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu belirtti. Bu durumu ‘soykırım’ olarak nitelendiren Destici, Batı ülkelerinin özellikle ABD’nin bu saldırılar karşısında İsrail’i savunma hakkı olduğunu söylemesini ‘çifte standart’ olarak değerlendirerek, “Eğer bu ölümlerin yüzde biri Batı ülkelerinde yaşansaydı, çok farklı bir tutum sergilerlerdi” diye konuştu.

        ‘TAHLİYESİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI MUTLAKA GELMELİ’

        İstanbul, İzmir ve Ankara baro seçimlerinde İstiklal Marşı'nın okutulmamasına tepki gösteren Mustafa Destici, “CHP’den bu duruma karşı güçlü bir açıklama duymadık. İstanbul Barosu Başkanı seçilen İbrahim Kaboğlu anayasanın ilk 4 maddesinin değişebileceğini söyledi. İsmimizi vererek bizi tenkit eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarı ne yaptı? İbrahim Kaboğlu'nu tebrik etti. Baro Başkanı seçildiği için tebrik etti. Bizi niye eleştirdi? Ben aynen şunu söyledim; Anayasanın ilk 4 maddesi dokunulmazdır ve bu maddelerin korunmasını istiyoruz. Ancak diğer maddelerde toplumun milli ve manevi değerlerine uygun değişiklikler yapılmalıdır. BBP olarak darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Sivil, demokratik, yerli bir anayasa yapılmasını istiyoruz. Milli ve manevi değerlerimize saygılı bir anayasa istiyoruz. Toplumun özüne uygun bir anayasa istiyoruz. İlk 4 maddesin maddenin korunmasını istiyoruz. Ama diğer maddelerde bu öze uygunluğun olması gerekiyor. Mesela bir anayasa yapılacaksa mutlaka ama mutlaka bu çocuklarımıza tecavüz edip öldüren canilerle askere, polise, öğretmene kurşun sıkan ve bunun emrini veren teröristler için mutlaka idam cezası konulması gerekmektedir. Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka gelmelidir. Adam kasten öldürüyor. Aldığı ceza 25 yıl. 3 yıl kapalı da yatıyor, 5 yıl açıkta yatıyor sonra denetimli serbest kalıyor. Yani toplam yattığı ceza 10 yıl yok. Açık kapalı ikisi beraber 10 yıl yok. Öyle bir şey olabilir mi? Maalesef şu andaki sistem bu” dedi.

        ‘İDAM CEZASI GERİ GELMELİ’

        İstanbul ve Trakya’daki bazı hastanelerde yeni doğan bebeklerin çıkar amaçlı vicdansızca öldürüldüğünü söyleyen Destici, bu tür suçlar için idam cezasının getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İstanbul ve Trakya'daki bazı hastanelerdeki yeni doğan ünitesindeki bebeklerin vicdansızca çıkar için öldüren çete bakalım kaç yıl alacak? Kaç yıl içeride yatacak? Kaç yılı kapalı? Kaç yılı açık? Daha sonra infaz, denetimli serbestlik alacaklar. Bakacağız, izleyeceğiz. Aynı şeyi Narin'in katilleri için izleyelim. Aynı şeyi Sıla bebeğin katilleri için izleyelim. Aynı şeyi polis kızımız, evladımız, Şeyma’nın katili için izleyelim. Kaç yıl yatacaklar? Bunları hadi hep birlikte takip edelim. Göreceksiniz çoğu en fazla 5 yıl kapalıda yatacak. En fazla 5 yılda açık yatacak. Ondan sonra denetimli serbestlikler dışarıya çıkacak. Bütün bu süreç içerisinde o hastane sahiplerinin bundan bilgisi var da buna göz yumdularsa, hastane yöneticilerinin bundan bilgisi varsa buna göz yumdularsa, il müdürlükleri, bakanlık temsilcileri yani kimin bilgisi olduysa da bugüne kadar buna göz yumduysa elbette ki o da bu günaha ortaktır” diye konuştu.

        ‘ARTIK ONUN İÇİN AZAP VAKTİ’

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin de konuşan Mustafa Destici, şunları söyledi:

        "Artık onun için azap vakti. Devletimize, dinimize, ülkemize, milletimize yaptığı kötülüklerin bedelini ödeme vakti. Tabii onun ölümü FETÖ'yle mücadeleyi rehavete düşürmemelidir, aksatmamalıdır. Yani öldü, bu iş bitti düşüncesine kapılmamak gerekiyor. Mücadele daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü burada 10 binlerce insanımız bu milletin evladı. Üstelik dindar ailelerin zeki çocukları ortaokul yıllarından itibaren kandırılarak devşirildi ve bu ihanet çetesinin birer mensubu haline getirildi. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu anlamda kaybı büyük oldu. Onun için tekrar gençlerimizin bu ve benzeri yapıların eline düşmemesi adına devletimizin Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Yani yurt meselesinden, üniversite öğrencilerimizin kaldığı evlere kadar bunların elbette ki bir istihbarat örgütünü takip ettiği gibi değil. Ama nasıl iyi bir özel okul öğrencilerini takip ediyorsa o hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor. Mesela biz BBP olarak bu mücadele kapsamında şunu da önermiştik. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü nasıl üniversiteler için yurtlar yapıyorsa evler de yapsın. Yani evde kalmak isteyen öğrenci evde kalsın. Yurtta kalmak isteyen öğrenci yurtta kalsın. Çünkü bazı öğrenciler evlerde kalmak istiyor. Dolayısıyla da bu hizmeti de vermesi gerektiğini ifade ettik. Bunu da vermesi gerektiğini söyledik."

        ‘OCAK’TA EMEKLİ MAAŞINA İYİLEŞTİRME YAPILMASI LAZIM’

        Emekli maaşları düzenleme konusuna da değinen Destici, “Ocakta yüzde 100 iyileştirme yapılması lazım. Açık söylüyorum. Formül şu, yüzde 25 muhtemelen 6 aylık enflasyon yapılacak. Bunu vermesi lazım. Ve seyyanen de 5 bin lira. 5 bin lira verdiği anda ne oluyor? Aşağı yukarı en düşük emekli maaşı 20 bin liraya geliyor. 20 bin liranın altında olmaması lazım. Bunu bütün emeklilere vermesin bu 5 bin lirayı. Aylık 50 bin lira alan, 100 bin lira alan emekliye niye vereceksin 5 bin lirayı? Ayda 5 bin lirayı kime vereceksin? En düşük emekliye. Asgari ücrette konuşuluyor mesela. Asgari ücretle ilgili bazı muhalif kanallarda denk geliyorum. Biraz da tabii ajite etmek için bunu yapıyorlar. Efendim ‘işte yüzde 25 zam yapılacak, yüzde 30 zam yapılacak’. Bunlar inandırıcı değil. Bunlara itibar da etmesin vatandaşımız. Bir kere asgari ücrete yapılacak zam enflasyon farkının altında olamaz. Yani eğer Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 45 çıkmışsa o zaman bir kere asgari ücrete sen 45’i bir kere vereceksin. 45’i verdiğin zaman ne oluyor? 25 bin civarında. İşte asgari ücretin de 25 bin civarında olması lazım. Yani bunlar olmadan toplumsal barış sağlanamaz. Gelir adaletli dağıtılmış olmaz. Devletin en ana görevlerinden bir tanesi de sosyal barışı sağlamaktır. Geliri adaletli dağıtmaktır. Bunu da kimin eliyle yapılacak? Yürütmenin eliyle yapacak. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet eliyle yapacak, meclis eliyle yapacak” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi

        Benzer Haberler

        "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştiri...
        "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştiri...
        Jandarma ekipleri Samsun Tarım Fuarı'nda vatandaşları bilgilendirdi
        Jandarma ekipleri Samsun Tarım Fuarı'nda vatandaşları bilgilendirdi
        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu:
        Ahmet Taner Kışlalı ölümünün 25. yılında Samsun'da anıldı
        Ahmet Taner Kışlalı ölümünün 25. yılında Samsun'da anıldı
        Kızılırmak Deltası'nda yaralı leylekler tedavi ediliyor
        Kızılırmak Deltası'nda yaralı leylekler tedavi ediliyor
        'Kahverengi kokarcaların aralarındaki iletişim bozulup, çiftleşmeleri engel...
        'Kahverengi kokarcaların aralarındaki iletişim bozulup, çiftleşmeleri engel...