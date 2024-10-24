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        Simit fırınından hırsızlığa tutuklama

        SAMSUN'da, simit fırınından 4 çuval susam ve sadaka kutusu çalan Muhterem Aksoy (43), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:05
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        Simit fırınından hırsızlığa tutuklama
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        SAMSUN'da, simit fırınından 4 çuval susam ve sadaka kutusu çalan Muhterem Aksoy (43), tutuklandı.

        Olay, dün saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhterem Aksoy girdiği simit fırınından 20 bin lira değerindeki 4 çuval susam ve içinde 500 lira olan sadaka kutusunu çalıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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