8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Silahlı yağma' ve 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aleyna Özütemiz'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Özütemiz'i İlkadım ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

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