Jandarma devriyede fark etti, kaçak kazıya 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurugökçe Mahallesi'nde devriye sırada bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukur olduğunu gördü. Eve giren ekipler, kazı alanında yaptığı aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, 1 kürek, 1 hilti ucu, 3 elektrik tesisatı, 2 projektör ele geçirdi. Bağ evinin sahibi Y.K.T., şüpheli olarak gözaltına alındı.

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