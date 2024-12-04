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        Jandarma devriyede fark etti, kaçak kazıya 1 gözaltı

        SAMSUN'unAtakum ilçesinde devriye sırasında kaçak kazı yapıldığını fark eden jandarma, bağ evinin sahibi Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:00
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        Jandarma devriyede fark etti, kaçak kazıya 1 gözaltı
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        SAMSUN'unAtakum ilçesinde devriye sırasında kaçak kazı yapıldığını fark eden jandarma, bağ evinin sahibi Y.K.T.'yi (34) gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurugökçe Mahallesi'nde devriye sırada bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukur olduğunu gördü. Eve giren ekipler, kazı alanında yaptığı aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, 1 kürek, 1 hilti ucu, 3 elektrik tesisatı, 2 projektör ele geçirdi. Bağ evinin sahibi Y.K.T., şüpheli olarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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