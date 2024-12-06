Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

        SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9’ü tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul’da 3 Aralık’ta eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattıkları da tespit edildi.

        Şüphelilerden 4’ü ifadesinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün ve bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"

        Benzer Haberler

        Husumetlisini öldürdü, polise teslim oldu (2)
        Husumetlisini öldürdü, polise teslim oldu (2)
        Alaçam'da bocce kapalı spor salonu inşaatı başladı
        Alaçam'da bocce kapalı spor salonu inşaatı başladı
        Genç Kızılay Havza gönüllülerinden özel gereksinimli kardeşlere ziyaret
        Genç Kızılay Havza gönüllülerinden özel gereksinimli kardeşlere ziyaret
        Samsun'da 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
        Vezirköprü'de "Aile ve Gençlik Eğitimi" konferansı düzenlendi
        Vezirköprü'de "Aile ve Gençlik Eğitimi" konferansı düzenlendi
        AK Parti Alaçam İlçe Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Güven Kıcır seçildi
        AK Parti Alaçam İlçe Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Güven Kıcır seçildi