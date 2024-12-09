Almanya'dan gelen akrabalarını 'miras' kavgasında bacaklarından vurdu; 2 yaralı (2)

Samsun'da miras tartışmasında eşinin Almanya’dan kendilerini ziyarete gelen yeğenleri F.Ç. ile S.A.Ç.’yi tabancayla bacaklarından yaralayıp, gözaltına alınan M.İ.’nin ev ve binanın çatısında şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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