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        Almanya'dan gelen akrabalarını 'miras' kavgasında bacaklarından vurdu; 2 yaralı (2)

        YARALAMAŞÜPHELİSİNİN EV VE ÇATISINDAN CEPHANELİK ÇIKTISamsun'da miras tartışmasında eşinin Almanya'dan kendilerini ziyarete gelen yeğenleri F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:10
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        Almanya'dan gelen akrabalarını 'miras' kavgasında bacaklarından vurdu; 2 yaralı (2)
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        YARALAMAŞÜPHELİSİNİN EV VE ÇATISINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

        Samsun'da miras tartışmasında eşinin Almanya’dan kendilerini ziyarete gelen yeğenleri F.Ç. ile S.A.Ç.’yi tabancayla bacaklarından yaralayıp, gözaltına alınan M.İ.’nin ev ve binanın çatısında şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Emre ÖNCEL/İLKADIM, (Samsun),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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