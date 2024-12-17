Eski eşine otomobille çarpıp ağır yaraladı, yakalanıp tutuklandı

Olay, dün Bafra ilçesi Osmanbeyli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, B.S.'ye yolda yürüdüğü sırada eski eşi Mustafa Aslan, otomobiliyle çarparak kaçtı. Yaralanan genç kadın çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.B., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren B.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Mustafa Aslan'ı İshaklı Mahallesi'nde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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