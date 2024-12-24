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        Tekneyle kaybolan amatör balıkçılar aranıyor, yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesi açıklarında tekne ile kaybolan amatör balıkçılar Muhammer Sevgili (52) ile Halil Kayış'ı (45) arama çalışmaları, 2'nci gününe girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:35
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        Tekneyle kaybolan amatör balıkçılar aranıyor, yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor
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        SAMSUN'un Çarşamba ilçesi açıklarında tekne ile kaybolan amatör balıkçılar Muhammer Sevgili (52) ile Halil Kayış'ı (45) arama çalışmaları, 2'nci gününe girdi. Kayış'ın 2 kızı, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.

        Çarşamba ilçesinde önceki gün saat 18.30 sıralarında 4 çocuk babası Muhammer Sevgili ile 3 çocuk babası Halil Kayış, Costal Limanı'ndan 'Muratım 55 D 1416' isimli tekneyle denize açıldı. Amatör balıkçılara ulaşamayan diğer balıkçılar, ihbarda bulundu. Dün bölgeye Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama botları ve dronla arama çalışması başlatırken, dalgıçlar da denizden destek verdi.

        Amatör balıkçıları arama çalışmaları 2'nci gününe girerken, çalışmalar denizden, havadan ve karadan sürüyor. Muhammer Sevgili ile Halil Kayış'ın eşleri, çocukları ve yakınları da Yeşilova Mahallesi Amiş plajı açıklarına gelerek çalışmaları izledi. Kayış'ın kızları Nisa (16) ile Göksu Kayış (13), çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.

        '2 ARKADAŞ, YILLARDAN BERİ SÜREKLİ BALIĞA ÇIKARLARDI'

        Yeğeni Muhammer ile arkadaşı Halil'in bulunması için dua ettiğini belirten Mustafa Orhan (62), "2 arkadaş, yıllardan beri sürekli balığı çıkarlardı. Önceki gün tekrar balığa çıktılar; ama dönmediler. Muhammer Sevgili benim annemin yeğeni olur. Diğeri de komşumuz. İnşallah hayırlı haber alacağız" dedi.

        Fadime Torun (60) da "Halil benim süt oğlum oluyor. Evde duramıyoruz. Buraya geldik. Çocuklarımın da arkadaşı olur. Benim oğlumu da denize çağırdılar ama gitmedi. Hiç uyku uyumadık. Çok canım sıkılıyor. Kimseye zararı yoktu. Hep denize giderdi. Dalga da olsa denize gidiyordu olmasa da. O akşam çok dalga çıkmış" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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