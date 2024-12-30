Samsun'da kayıp balıkçı aranıyor; tekne denizden çıkarıldı (2)
TEKNEDENİZDEN ÇIKARILDISamsun'da 22 Aralık günü açıldıkları denizde kaybolan Halil Kayış ve Muhammer Sevgili'nin içinde bulunduğu batan tekne, dalgıçların yardımıyla trol teknesiyle çıkarıldı.
TEKNEDENİZDEN ÇIKARILDI
Samsun’da 22 Aralık günü açıldıkları denizde kaybolan Halil Kayış ve Muhammer Sevgili’nin içinde bulunduğu batan tekne, dalgıçların yardımıyla trol teknesiyle çıkarıldı. Tekne, balıkçı barınağına götürüldü.
‘Muratım 55 D 1416’ isimli tekne 26 Aralık günü Costal Limanı’ndan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte bulunmuştu.
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