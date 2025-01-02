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        Ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza

        SAMSUN'da ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:00
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        Ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza
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        SAMSUN'da ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

        İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 08.30 sıralarında ters yönde ilerleyen otomobil, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasını tespit edip, Trafik Kanunu'nun 'Karayollarında trafiğin akışı' başlıklı 46'ncı maddesi uyarınca sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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