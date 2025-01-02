Ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 08.30 sıralarında ters yönde ilerleyen otomobil, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasını tespit edip, Trafik Kanunu'nun 'Karayollarında trafiğin akışı' başlıklı 46'ncı maddesi uyarınca sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.

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