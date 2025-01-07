Dolandırıcılık şüphelisi, hesabına konulan blokeyi kaldırmak için gittiği bankada yakalandı

SAMSUN’da bir kişiyi 150 bin lira dolandıran S.Y. (27), hesabına konulan blokeyi kaldırmak üzere gittiği bankada yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendini ilçe belediyesinde özel kalem müdürü olarak tanıtıp, LÖSEMİ hastası çocuğa tekerlekli sandalye alınacağını belirterek, bir kişiyi 150 bin lira dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü. İhbar sonrası polis ekipleri, IBAN yoluyla 150 bin lira gönderilen hesaba bloke koydu. Blokeyi kaldırmak üzere bankaya başvuru yapan S.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.