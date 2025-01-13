Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Gelecek sezon için her mevkiye 4-5 oyuncu bakıyoruz

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımı Süper Lig’in ikinci yarısında da olduğu konumda tutmak istediklerini söyledi. Aynı zamanda Samsunspor’un ligde bitireceği konuma göre gelecek sezon transfer çalışmalarını yürüteceklerini belirten Çapa, “Biz şu anda her mevki için 4-5 ayrı alternatif oyuncu portföyü oluşturduk. Onları izlemeye başladık. Önümüzdeki aydan itibaren de oyuncuları fiziki olarak izleyeceğiz” dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’de 3’ncü sırada bitirdikleri sezonun ilk yarısını ve sezon sonu planlanan transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na