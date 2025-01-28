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        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (2)

        'YANGINMAKİNE DAİRESİNDEN JENERATÖR ARIZASINDAN KAYNAKLANDI'Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan 'Firuze G' isimli kuru yük gemisinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:03
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        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın (2)
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        'YANGINMAKİNE DAİRESİNDEN JENERATÖR ARIZASINDAN KAYNAKLANDI'

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsunport Sanayi Rıhtımı’nda demirli bulunan ‘Firuze G’ isimli kuru yük gemisinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangının makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığını belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsunport Limanı Sanayi Rıhtıma yanaşmış olan acenteliğini UGS firmasının yaptığı, Uçak Kardeşler şirketine ait Firuze G isimli Roro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıkmıştır. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir" dedi.

        Bu arada, yangına yapılan dışardan müdahalenin sona erdiği, ekiplerin içerden müdahaleye başladığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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