Toplamda 600 km yol kat ederek antrenman yapan gençler, ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu

– SAMSUN’UN Alaçam ilçesinde bowling salonu olmadığından dolayı antrenman yapmak için kent merkezine haftada 3 gün gelip toplamda 600 kilometre yol kat eden gençler, 3-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Bowling Gençler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu.

Samsun Bowling Akademi’de düzenlenen Okul Sporları Bowling Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonluğu’na Samsun’dan 3 takım katıldı.

Geçen yıl kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, gidiş-dönüş toplamda 600 kilometreyi bulan bu yolculukta üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Kenan Şebin, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Curling Danışma Kurulu Üyesi Fatih Çimtımar ve şube müdürleri verdi.

İLÇEMİZDE BOWLİNG TOPUMUZ BİLE YOK AMA 2 YIL ÜST ÜSTE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUK

2024 yılında Ankara’da düzenlenen Bowling Türkiye Şampiyonası’nda da Türkiye Şampiyonu olduklarını belirten Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, “Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Bowling Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. Alaçam da bowling salonuna olmadığından haftada 3 kez antrenman için gidiş dönüş toplamda 600 kilometre yaparak Samsun’a bowling antrenmanına gittik. Alaçam da bowling salonumuz yok, bowling topumuz bile yok. Ama 2 yıl üst üste genç kızlar Türkiye Şampiyonu olduk. Sporcularımın hepsi köy çocuğu olup, Alaçam gibi küçücük bir ilçenin köylerinde yaşıyorlar. Sporcularımla gurur duyuyorum. Aylarca çok emek verdiler. Bahane aramadan çok çalıştılar. Bütün sporcularımla gurur duyuyorum. Türkiye Şampiyonası okulumuza, Alaçam’a ve Samsun’a hayırlı olsun” dedi.