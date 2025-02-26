Babası tarafından hareketsiz bulunan Cansu, hastanede öldü

Çeşitli kronik hastalıkları bulunan Cansu Kaplı'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek. Kaplı'nın 2021 yılında evlendiği, olay sırasında eşinin işte olduğu öğrenildi.

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