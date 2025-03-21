Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
SAMSUN'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde tüm okullarda bazı ilçelerde ise bazı okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
SAMSUN’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde tüm okullarda bazı ilçelerde ise bazı okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 21 Mart Cuma günü için Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini, taşıma yoluyla merkez okullarına gelen öğrencilerin de bir gün izinli sayılacağı bildirildi.
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