Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen V.M., gözaltına alındı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.M.'nin (47) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. V.M.'nin evinde yapılan aramada; 231 adet elektronik sigara görünümlü likit esrar, 12 adet sentetik ecza hapı, 30 gram skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M.ile ilgili soruşturma sürüyor.