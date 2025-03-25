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        Arkadaşının asılı montundan para çaldı; o anlar kamerada

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde internet kafede arkadaşının asılı olan montunun cebinden 2 bin 500 lira çalan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:00
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        Arkadaşının asılı montundan para çaldı; o anlar kamerada
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde internet kafede arkadaşının asılı olan montunun cebinden 2 bin 500 lira çalan şüpheli, gözaltına alındı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 23 Mart’ta İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir internet kafede meydana geldi. İbrahim A., asılı bulunan arkadaşına ait montun cebinden 2 bin 500 lirayı alıp, kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İbrahim A. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ‘Açıktan hırsızlık’, ‘Motosiklet hırsızlığı’ gibi suçlardan 12 kaydı bulunan şüpheliyi İlkadım ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Müştekinin zararını karşıladığı öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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