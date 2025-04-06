Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

SAMSUN’da, Polis Haftası kapsamında görev başındaki polis ekiplerine vatandaşlar tarafından kutlama yapıldı. ‘Kavga var’ ihbarına giden ekipler, meşaleler ve alkışlarla karşılandı.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Atakent Sokak’ta mahalleli ve esnaf, 7-13 Nisan Polis Haftası nedeniyle ekiplere kutlama yapmak için plan yaptı. Kavga ihbarı üzerine adrese giden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, vatandaşlar tarafından ellerinde meşaleler ve sloganlar eşliğinde karşılandı. Polisler için pasta kesildi, konfeti patlatıldı. Polis ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti. Etkinliği organize eden mahalleli, kendilerini gece gündüz koruyan polislere teşekkür etmek için böyle etkinliği organize ettiklerini söyledi.