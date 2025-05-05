Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Heyelanda 2 kızıyla birlikte hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: Adalet yerini bulsun

        SAMSUN'daki heyelanda 2 kızıyla birlikte yaşamını yitiren Adem Kaya'nın (36) babası İrfan Kaya (62), "Olay olduğunda beni aradılar ve televizyona bakmamı söylediler.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelanda 2 kızıyla birlikte hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: Adalet yerini bulsun
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’daki heyelanda 2 kızıyla birlikte yaşamını yitiren Adem Kaya’nın (36) babası İrfan Kaya (62), “Olay olduğunda beni aradılar ve televizyona bakmamı söylediler. Ben de televizyonu açtım o zaman hissettim. ‘İnşallah rüyadır’ dedim ama rüya değilmiş. Halen inanamıyorum. Halen şokundayım, atlatamıyorum. Adalet yerini bulsun. Suçlular kimse bedelini ödesin” dedi.

        Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde 27 Nisan’da bir alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan Adem Kaya, yanında bulunan eşi Çiğdem Kaya (31) ve otomobildeki kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu anne Kaya, yaralı olarak göçük altından çıkarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya’nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda, eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya, 1 haftadır tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edildi.

        ‘İNŞALLAH RÜYADIR’ DEDİM AMA RÜYA DEĞİLMİŞ’

        Adem Kaya’nın babası İrfan Kaya, kardeşi Hasan Kaya (55) ile birlikte Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'ndeki oğlu ve torunlarının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Kendini toparlayamadığını belirten İrfan Kaya, “En son oğlumla görüştüğümde kucaklaşmıştık. Arabayla çocukları almaya gelmişti. Bana gülücük attı, ‘Görüşürüz baba’ dedi ve gitti. Bu da bizim son görüşmemiz oldu. Ondan sonra beni aradılar ve televizyona bakmamı söylediler. Ben de televizyonu açtım o zaman hissettim. ‘İnşallah rüyadır’ dedim ama rüya değilmiş. Halen inanamıyorum. Halen şokundayım, atlatamıyorum. Adalet yerini bulsun. Suçlular kimse bedelini ödesin. Hiçbir beklentim yok. Eğer orada bu kadar ihmal varsa neden orası açıktı. Bunu halen anlamış değilim” diye konuştu.

        ‘İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

        Devletin adaletine güvendiklerini ifade eden Adem Kaya’nın amcası Hasan Kaya ise “Olayı duyduğumuzda şok yaşadık. Olay anında tüm birimlerimiz müdahale etti ama orada çok ihmal olduğunu düşünüyoruz. Orada yüzde 100 ihmal var. Acı, bizim acımız. Bizim içimiz yandı. Halen de yanıyor. Sabilerimizi toprağa koyduk. Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Devletin adaletine güveniyoruz. Suçlu kimse cezasını çekmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        Mezarlığa giden bozuk yollarının da yapılmasını isteyen amca Kaya, “Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Halit Doğan’dan mahallemizdeki merkez camiden şehitlerimizin bulunduğu mezarlığımıza kadar beton yol istiyoruz. Burası yağmurda ve selde bozuluyor. Her gün buraya geliyoruz. Acımız çok büyük” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Havza Devlet Hastanesinde el hijyeni standı açıldı
        Havza Devlet Hastanesinde el hijyeni standı açıldı
        Salıpazarı'nda miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Salıpazarı'nda miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Havza'da sportif yetenek taraması yapıldı
        Havza'da sportif yetenek taraması yapıldı
        Samsun'da çocuklara trafik eğitimi verildi
        Samsun'da çocuklara trafik eğitimi verildi
        Emektar motosikletli trafik polis timi eğitmeni meslektaşlarına tecrübeleri...
        Emektar motosikletli trafik polis timi eğitmeni meslektaşlarına tecrübeleri...
        Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su papatyalarıyla mayısta ziyare...
        Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su papatyalarıyla mayısta ziyare...