Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede (2)
5TUTUKLAMASamsun merkezli 3 ilde 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
5TUTUKLAMA
Samsun merkezli 3 ilde ‘Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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