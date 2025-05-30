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        Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede (2)

        5TUTUKLAMASamsun merkezli 3 ilde 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:23
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        Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede (2)
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        5TUTUKLAMA

        Samsun merkezli 3 ilde ‘Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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