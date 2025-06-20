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        Samsun merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu: 10 gözaltı

        SAMSUN merkezli 8 ilde sahte içki üretimi ve satışına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü bugün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:49
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        Samsun merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu: 10 gözaltı
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        SAMSUN merkezli 8 ilde sahte içki üretimi ve satışına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü bugün adliyeye sevk edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında, 18 Haziran'da Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin ve Ordu’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir adreste sahte etil alkol üretimi yapıldığı belirlenip imalathaneye baskın düzenlendi. İmalathanede 4 ton 250 litre etil ve metil alkol ile birlikte 500 adet boş bidon, 200 bidon kapağı, 2 sıvı transfer pompası, 12 gözlü dolum makinesi, 6 damıtma kazanı ve bağlantı ekipmanları ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 ilde toplam 12 ton 178 litre etil alkol ve üretimde kullanılan çeşitli ekipmanlara el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.U. (47), O.T. (24), Y.T. (25) ve C.O. (25) ise, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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