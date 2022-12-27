Samsun'da kütüphanesi bulunmayan 192 okula kütüphane yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında kütüphanesi bulunmayan 192 okulda kütüphane oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Samsun'da da okullarda kütüphaneler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 192 kütüphane açılarak okullarda bulunan toplam kütüphane sayısının 896'ya ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, proje kapsamında kentte kütüphanesi bulunmayan okul kalmaması için çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.



Kütüphanelerin donatım malzemelerinin tamamen meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde üretildiğine dikkati çeken Ağar şunları kaydetti:

"Ayrıca Bakanlığımızın hayat boyu öğrenme kurumlarında geri dönüşüm ve sıfır atık temalı eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında 17 ilçemizin tamamında geri dönüşüm kütüphaneleri kurularak hizmete açıldı. Yine mevcut ve yeni yapılan kütüphanelerimizi içerik açısından zenginleştirmek amacıyla kütüphanelerdeki kitap sayılarını artırdık. Kütüphanelerimizde daha önce 645 bin 380 kitap bulunurken, bugün itibarıyla bu sayıyı 1 milyon 352 bin 652'ye çıkarttık. Yaptığımız planlama ve projelerle en kısa sürede kitap sayımızı 2 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz."





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