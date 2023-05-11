AK Parti'li Karaaslan, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatını inceledi

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan, yapımı devam eden Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Samsun'dan milletvekili adayı olan Karaaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı yürütülen Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde çalışan ekiple bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binası bittiğinde bölgenin kültür merkezi haline geleceğini söyledi.

Her geçen gün kente yeni projelerle değer kattıklarını belirten Karaaslan, "Samsun sanayisini ve tarımını geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yeni projeleri şehrimize kazandırıyoruz ama bir de geçmişten gelen kültür sanat hayatı var. Bunu da geliştirmek, kullanıcıyla buluşturmak için bu mekana bu şehrin ihtiyacı vardı. Bu mekan yalnızca müze değil, konferans salonları, etkinlik alanları, çocuklara yönelik hizmetleri, kafe restoran hizmetleriyle açık alandaki peyzaj uygulamalarıyla şehre değer katacak bir esere dönüşecek." dedi.

Samsun'un kurtuluşa giden yolda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı şehir olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılındayız. Burası büyük başlangıçların şehri. Bu şehrin merkezinde dünyaya hitap edecek şekilde ki ileride kruvaziyerlerin de hattı üzerinde olmasını beklediğimiz, uğrak noktası olmasını istediğimiz bir müze olacak burası, çok önemli görev üstlenecek. 2023 yılına atfen, 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkede her alanda büyük gelişme yaşandı, özellikle kültür sanat alanında yaşanan gelişmeler tüm Türkiye'ye yayıldı." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, Türkiye'nin neresine gidilerse gidilsin sanata, kültüre, tarihe, doğaya önem veren bir anlayışın yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En son Kız Kulesi'nin restorasyonunun aslına uygun şekilde yeniden yapıldığını gördük, bugün itibarıyla kamuoyuyla paylaşıldığına şahitlik ettik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde şehrimizde bu eserleri daha görünür hale getireceğiz. Buranın boyasında, sıvasında, taşında, her bir metrekaresinde izi, alın teri olan değerli işçi kardeşlerimizle bu eseri hayata geçirmiş oluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, Anıtlar Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Samsun'umuza hayırlı uğurlu olsun."

Karaaslan'a ziyaretinde Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu ve müzenin mimarı Rabia Nur Sula Aksakal eşlik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.