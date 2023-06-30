GÜNCELLEME - Denizde kaybolan ve 2 saat sonra sudan çıkarılan genç hastanede öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kaybolan ve 2 saat sonra baygın halde sudan çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek için ailesiyle Samsun'a gelen Şükrü Akgönül (17), Atakum ilçesi Türk-İş mevkisinden denize girdi.

Bir süre sonra suda gözden kaybolan Akgönül'ün ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, itfaiye, cankurtaran ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu denizden yaklaşık 2 saat sonra baygın halde çıkarılan Akgönül, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.



Akgönül, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akgönül'ün cenazesinin Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma vakalarına karşı denize girilmemesi uyarısında bulundu.





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