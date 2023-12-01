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        Havza'da Dünya Engelliler Günü kutlandı

        Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:17
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        Havza'da Dünya Engelliler Günü kutlandı
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        Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde program düzenlendi.

        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Merkez müdürü Yusuf Duru, herkesin potansiyel engelli olduğunu belirterek, "Bizler için yaşlılarımız ve engellilerimiz rahmet kaynağıdır. Bizler yaşlı ve engellilerimizden sadece dualarını bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşlı ve engellilerimiz için çalışıyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvatlı, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin aralık ayı doğumluları tarafından pasta kesildi.

        Özdemir, engellilerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, "Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yapmaktayız. Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz ile çalışmalarımız devam etmekte." diye konuştu.

        Programın ardından Ayvatlı ve Özdemir, merkez hakkında Yusuf Duru'dan bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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