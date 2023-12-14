GÜNCELLEME - Samsun'da cerrahi maskeyle kuyumcudan hırsızlık yapan kişi yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kuyumcudan cerrahi maskeyle altın çalan kişi yakalandı.

19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda bir kuyumcuya yüzündeki cerrahi maske ile girip müşteri gibi davranarak bilezik ve külçe altınlara bakmak istediğini söyleyen kişi, baktığı külçe altın ve bilezikleri bir anda alıp koşarak kuyumcudan kaçtı.

İş yeri sahibinin arkasından koşup yakalayamadığı hırsızın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin A.K. (28) olduğunu belirledi.

Takibe alınan şüpheli bir süre sonra çaldığı 250 gram altınla, saklandığı Atakum Körfez Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan A.K, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kuyumcu Semih Öner, AA muhabirine, hırsızın yakalanarak zararının karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olay anında dükkanda yalnız olduğunu söyleyen Öner "Tanışıklık verdi, ortak tanıdıklarımızın olduğunu söyledi. Sürekli bana tanıdık isimler vererek benim kendisine yardımcı olmamı istedi. Kafamı bulandırdı. En son ödeme kısmında, EFT yapacağını söyledi. İncelemek için istediği ürünleri paketlemek istedim. Külçe altınla bilezik almıştı. Ürünleri vermemekte direnince şüphelendim. Biraz daha direnmeye çalıştı ve kapıya yönelerek kaçtı. Kaçmaya çalışırken korkutmak amaçlı ben de silahımı çektim. O sırada boşluğa bir el ateş ettim." dedi.

Altınları alarak kaçan zanlının polis tarafından çok kısa bir sürede yakalandığını dile getiren Öner, "Allah devletimize zeval vermesin. Hırsız yakalandı. Polisimiz gereğini yaptı. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde ürünlerim zarar görmeden bulundu. Dua ediyordum kısa sürede güzel haberler geldi. Polis ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalıştı. Bir saat olmadan bulundu. Tüm ürünlerimizi de teslim aldık. Allah razı olsun." diye konuştu.

Öte yandan soygunun görüntüleri iş yeri kamerasına yansıdı.