Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tanıtım için ücretsiz pickleball eğitimi düzenleniyor

        Amerika, Avrupa ve Kanada'da yaygın olarak oynanan pickleball, Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan eğitimlerle tanıtılmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tanıtım için ücretsiz pickleball eğitimi düzenleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerika, Avrupa ve Kanada'da yaygın olarak oynanan pickleball, Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan eğitimlerle tanıtılmaya çalışılıyor.

        Bir tür raket sporu olan ve kendine özgü raket ve topla oynanan pickleballın tanıtımı amacıyla Samsun'da ücretsiz eğitimler düzenleniyor.

        Badminton Samsun temsilcisi Semih Üzer, AA muhabirine, Samsun'da 23 Mart'ta Atakum sahilinde pickleball oynamaya başladıklarını söyledi.

        Haftanın yedi günü Samsun Golf Kulübü'nde pickleball oynadıklarını belirten Üzer, "Bu spor Türkiye'de yeni olmasına rağmen çok keyifli. Tenis, masa tenisi ve badmintonun karışımı bir spor. Raketi ve topu uygun fiyatlı olduğu için ve her yerde oynanabildiği için bulduğumuz her alanda insanlara ücretsiz eğitim veriyoruz." dedi.

        İnsanları sosyal alana yönlendirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını dile getiren Üzer, "Her yaş grubuna hitap ediyor. Anaokullarına tanıtımlara başladık. 4 yaşından 70 yaşına kadar herkes oynayabilir." ifadesini kullandı.

        Pickleballın kendine özgü iki topu bulunduğunu anlatan Üzer, "Bir tanesinde 40 delik var. Diğer top ise 24 delikli ve iç sahalarda oynanıyor. Maçlar 11 sayı üzerinden ve 5 kategori halinde oynanıyor." açıklamasında bulundu.

        Eğitmen Çiğdem Özdirek ise Semih Üzer'in pickleball sporunu Türkiye ile tanıştıran danışmanları Samsun'a getirerek antrenörlük eğitimi verdirdiğine işaret ederek, "Bu sporu tanıdığımızdan beri hızlı bir büyüme kaydediyoruz. Sporun keyfini aldıktan sonra bırakamıyorsunuz. Tenisten farkı, daha fazla aktif olmanız ve her yaşa hitap etmesidir. Samsun'da güzel bir kitleye ulaştık. Amacımız bu sporu federasyon haline getirip Türkiye'den sporcular yetiştirmek ve Samsun'dan da bu spora katkıda bulunmak." açıklamasında bulundu.

        Pickleball oynayan Nermin Asena Ertürk de pickleball sporuyla bir arkadaşı sayesinde tanıştığını belirterek, "Stres atmak ve iş stresinden uzaklaşmak için bu sporu yapıyorum. Mutlulukla geliyorum buraya, çok seviyorum bu sporu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi
        Prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Uyuşturucu tespiti talep etti
        Uyuşturucu tespiti talep etti
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar

        Benzer Haberler

        Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu tarafından "Vezirköprü Gecesi" düzenlendi
        Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu tarafından "Vezirköprü Gecesi" düzenlendi
        Kaçak sigara imalatı yaparken yakalandı, 22 yıl hapisle arandığı ortaya çık...
        Kaçak sigara imalatı yaparken yakalandı, 22 yıl hapisle arandığı ortaya çık...
        Karadeniz sahilinde rüzgarı heyecanla birleştiriyorlar
        Karadeniz sahilinde rüzgarı heyecanla birleştiriyorlar
        Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak
        Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak
        Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den fındık rekoltesi açıklaması
        Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den fındık rekoltesi açıklaması
        Bafra'da "Kuş evi asma etkinliği" yapıldı
        Bafra'da "Kuş evi asma etkinliği" yapıldı