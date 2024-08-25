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        Samsun-Ankara kara yolundaki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:20
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        Samsun-Ankara kara yolundaki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

        İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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