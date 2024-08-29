Samsun'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin yolda yürürken silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ramazan Başaran'ın (54) silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili çalışma yürüttü.

Kamera incelemeleri ve sokak araştırması sonucu olayı H.İ. ve Y.K'nin gerçekleştirdiği, C.A'nın ise şüphelileri evinde sakladığı tespit edildi.

İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'nde saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.