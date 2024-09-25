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        Samsun'da kenevir üreticileri az sulamaya rağmen yüksek verim aldı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ekim alanı giderek artan kenevirin önemli üretim merkezlerinden biri olan Samsun'da hasat çalışmaları tamamlandı, üreticiler az sulamaya karşın yüksek verim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:22
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        Samsun'da kenevir üreticileri az sulamaya rağmen yüksek verim aldı
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        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ekim alanı giderek artan kenevirin önemli üretim merkezlerinden biri olan Samsun'da hasat çalışmaları tamamlandı, üreticiler az sulamaya karşın yüksek verim aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Samsun için öncelikli ürünler arasında olan kenevirin 2024 yılı için 1 Ocak'ta başlayan üretim izni müracaatı ile Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 253 üretici, 4 bin 895 dekar alanda kenevir üretimi yaptı.

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kenevir ekili alanın 1600 dekar olduğunu, 2025'te Samsun'da kenevirin ekim alanının 8-10 bin dekara çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

        Kenevirin gübre ve sulama konusunda avantajlı bir ürün olduğunu, diğer ürünlere oranla daha az su ve gübre istediğini vurgulayan Sağlam, "Tane mısıra baktığımızda hem gübrede hem de sulamada kenevire göre çok dezavantajlı. Karşılaştırma yaptığımızda mısırda 50 kilo taban gübre atıyoruz, yaklaşık 25 kilo gibi azotlu gübre atıyoruz. Kenevire geldiğimizde bu 10-15 kilo arasına düşüyor. Sulama kısmına baktığımızda tane mısırda 6-7 defa sulama gerekirken, kenevirde 2-3 sulamada kurtarabiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Kenevirin nemle bile uzayan bir bitki olduğuna işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:

        "Bu yıl verimde herhangi bir sorunumuz olmadı. İki defa sulamadık da 3 defa suladık. Yağış alsaydı 1-2 suyla atlatabilirdik. Çok arsız bir bitki, az nemle bile büyüyen bir bitki, aspir gibi aynı. Dolayısıyla kenevir konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bazı güneşe bakan bölgelerde hafif boylarda kısalık kaldı. Onu da takip ediyoruz ama genel anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim."

        Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde kenevirden tekstil ürünleri üretecek Keneviro firmasının ham madde ihtiyacını karşılamak için kenevir ekimi yaptığı alanlarda da hasat çalışmaları yapıldı.

        Firma sorumlusu Hüseyin Özçelik, Samsun, Amasya ve Kastamonu'da bu yıl 13 bin 600 dekarlık alanda kenevir ekimi yaptıklarını söyledi.

        Samsun'un Vezirköprü ve Havza, Amasya'nın Suluova, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ekim alanlarının bulunduğunu belirten Özçelik, kurak bir sezon geçirmelerine rağmen kenevirde verimin iyi olduğunu dile getirdi.

        Kuraklığın diğer tarım ürünlerini olumsuz etkilerken keneviri etkilemediğine işaret eden Özçelik, "Bu sene kurak olmasına rağmen özellikle saplık verimimiz geçen senenin bir tık üzerinde. Saplıklarda 2 ya da 3 kez su verebilmiş olduğumuz yerler var. Mesela bu araziye 3 kez su verildi. Dekar başına yaklaşık olarak 1200 kilo sap ürünü bekliyoruz. Geçen sene ortalamamız 650 kiloydu." ifadelerini kullandı.

        Özçelik, üretim alanını 35 bin dekarlık alana çıkarmayı planladıklarını belirterek, "Peyderpey bu alan 35 bin dekarlık alana kadar çıkacak. Fabrikamızın makinelerimizin kapasitesine göre üretim yapacağız." dedi.

        - "Hedeflemiş olduğumuz verim potansiyelini kurak yıla rağmen yakaladık"

        Kenevirin yüzyıllardır ekilen bir bitki olduğunu vurgulayan Hüseyin Özçelik, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kenevirden 5 bine yakın ürün yapıldığı söyleniyor. Türkiye'de bir şanssızlık olmuş. 2019 yılından itibaren yeniden bu gözden geçirildi. Firmamız da bu konuda çok büyük bir yatırım yaptı. Verim ve çiftçinin elde ettiği gelir olarak diğer ürünlerden bir gömlek daha iyi. Bu kenevir 3 kez su aldı, yandaki mısır da 3 kez su aldı. Mısır şu an kurumuş durumda verim potansiyeline gelemedi. Biz hedeflemiş olduğumuz verim potansiyelini kurak yıla rağmen yakaladık. Çiftçiler için çok büyük bir avantaj bu. Çiftçiler bu bitkiyi eksinler. Hem toprağa hem doğaya avantajları var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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