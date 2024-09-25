Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da kazada hayatını kaybeden itfaiyeci unutulmadı

        Havza'da, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla etkinlikler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da kazada hayatını kaybeden itfaiyeci unutulmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza'da, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla etkinlikler devam ediyor.

        Etkinlikler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinde kahvaltı programı düzenledi.

        Programa katılan Kaymakam Mustafa Ayvat, her zaman kapılarının itfaiyecilere açık olduğunu dile getirerek, "Gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan kardeşlerimizin haftasını kutluyor, başarılar diliyorum. Bu vesile ile İsmail Cirit ve canları korumak için canlarından geçen itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz de itfaiyecilerin haftasını kutladı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan ise İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310. yılının kutlandığını belirterek, "Samsun'da ise itfaiyenin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü. İtfaiyecilik mesleği, can için canından geçenlerin mesleği. Bu işi maddi boyutu ile değil, manevi boyutu ile sırtlayanların mesleğidir. İsteğimiz, itfaiyeciliğin meslek grubuna alınması. Bu vesile ile Havza'da yangına müdahaleye giderken geçirdiği kaza sonucu şehit olan İsmail kardeşimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

        Program, Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz tarafından itfaiyeci duasının yapılmasının ardından son buldu.

        Buradaki programın ardından Ayvat, İkiz, Özcan ve beraberindekiler, yangın ihbarına giderken araçlarının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri ve araç şoförü İsmail Cirit'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

        Özcan ve Müdahale Şube Müdürü Rıza Zengin, daha sonra Cirit'in ailesini ziyaret etti.

        Programa Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ile itfaiyeciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Samsun'da kenevir üreticileri az sulamaya rağmen yüksek verim aldı
        Samsun'da kenevir üreticileri az sulamaya rağmen yüksek verim aldı
        Evlerde saklanan uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı
        Evlerde saklanan uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı
        Samsun'da 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        OMÜ'de 2024-2025 akademik yılı oryantasyon programı düzenlendi
        OMÜ'de 2024-2025 akademik yılı oryantasyon programı düzenlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Samsun için 'kıyı erozyonu' uyarısı: Daha da tehlikeli durumlara ulaşacak
        Samsun için 'kıyı erozyonu' uyarısı: Daha da tehlikeli durumlara ulaşacak