Havza'da kazada hayatını kaybeden itfaiyeci unutulmadı

Havza'da, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinde kahvaltı programı düzenledi.

Programa katılan Kaymakam Mustafa Ayvat, her zaman kapılarının itfaiyecilere açık olduğunu dile getirerek, "Gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan kardeşlerimizin haftasını kutluyor, başarılar diliyorum. Bu vesile ile İsmail Cirit ve canları korumak için canlarından geçen itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de itfaiyecilerin haftasını kutladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan ise İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310. yılının kutlandığını belirterek, "Samsun'da ise itfaiyenin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü. İtfaiyecilik mesleği, can için canından geçenlerin mesleği. Bu işi maddi boyutu ile değil, manevi boyutu ile sırtlayanların mesleğidir. İsteğimiz, itfaiyeciliğin meslek grubuna alınması. Bu vesile ile Havza'da yangına müdahaleye giderken geçirdiği kaza sonucu şehit olan İsmail kardeşimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.