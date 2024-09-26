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        Salıpazarı'nda ağaçtan düşen kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:37
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        Salıpazarı'nda ağaçtan düşen kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yavaşbey Mahallesi'nde bahçesindeki armut ağacına asmadan üzüm toplamak için çıkan Musa Keleş (67), dengesini kaybederek düştü.

        Yaralanan ve yakınlarınca Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Keleş, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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