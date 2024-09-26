Salıpazarı'nda ağaçtan düşen kişi yaralandı

Yaralanan ve yakınlarınca Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Keleş, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yavaşbey Mahallesi'nde bahçesindeki armut ağacına asmadan üzüm toplamak için çıkan Musa Keleş (67), dengesini kaybederek düştü.

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