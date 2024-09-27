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        Türkiye-Karadağ maçının İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Samsun'da yapıldı

        A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de Karadağ ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasıyla ilgili Samsun'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:15
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        Türkiye-Karadağ maçının İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Samsun'da yapıldı
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        A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de Karadağ ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasıyla ilgili Samsun'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla ilgili güvenlik tedbirleri ve hazırlıklar görüşüldü.

        Toplantının sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Yücel, Vali Tavlı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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