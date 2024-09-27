Türkiye-Karadağ maçının İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Samsun'da yapıldı

Toplantının sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Yücel, Vali Tavlı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla ilgili güvenlik tedbirleri ve hazırlıklar görüşüldü.

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de Karadağ ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasıyla ilgili Samsun'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi.

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