Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza MYO'da kan bağışı çalışması başladı

        Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize candan bağlıyız" kan bağışı çalışmalarına destek olmak amacıyla Havza Meslek Yüksek Okulunda kan bağışı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza MYO'da kan bağışı çalışması başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize candan bağlıyız" kan bağışı çalışmalarına destek olmak amacıyla Havza Meslek Yüksek Okulunda kan bağışı alındı.

        Havza Meslek Yüksekokulu, Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve Genç Kızılay Havza Şubesi işbirliği ile yapılan kan bağışı çalışması 3 gün sürecek.

        Çalışma kapsamında okul amfisinde Samsun Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özcan Güler tarafından Havza MYO öğrencilerine yönelik kan bağışı hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca Genç Kızılay tarafından okulda açılan stant ile öğrencilere Türk Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapıldı ve gönüllü kazanım çalışması yapıldı.

        Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu yapılan faaliyet ile hem Kızılay'ın kan stoklarının tamamlanmasına yönelik katkı sağlandığını hem de Havza MYO’da gönüllü kazanımı çalışması yapıldığını belirterek, "Çalışmamızın ilk gününde standımıza ve kan bağışına olan ilgi bizi mutlu etti. Kan bağışı çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Kan bağışında bulunan gençlere Kızılay logolu kupa hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaretli Bafra zembilini yaşatmak için çalışıyor
        Coğrafi işaretli Bafra zembilini yaşatmak için çalışıyor
        Samsun'da arı sokan tır şoförü kaza yaptı
        Samsun'da arı sokan tır şoförü kaza yaptı
        Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçı için arama çalışma...
        Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçı için arama çalışma...
        Samsun'da 92 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 92 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Alabora olan teknedeki 2 kişiden biri yüzerek kıyıya çıktı, diğeri kayıp
        Alabora olan teknedeki 2 kişiden biri yüzerek kıyıya çıktı, diğeri kayıp
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı