Samsun'da taksiyi gasbeden çocuklar yaptıkları kaza sonrası yakalandı

Kaza sonrası polis tarafından yakalanan yaşı küçük şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Alınan bilgiye göre, yaşları 18'den küçük olan H.İ.D, S.A, H.D, A.K. ve M.İ.D, Vezirköprü-Durağan kara yolu üzerinde telefonla çağırdıkları 55 T 7834 plakalı taksinin şoförü A.Y'yi bıçak zoruyla darbedip araçtan indirdi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çağırdıkları taksiyi gasbeden ve yaptıkları kaza sonrası yakalanan 5 çocuk, tutuklandı.

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