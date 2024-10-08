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        Samsun'da taksiyi gasbeden çocuklar yaptıkları kaza sonrası yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çağırdıkları taksiyi gasbeden ve yaptıkları kaza sonrası yakalanan 5 çocuk, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 06:57 Güncelleme: 08.10.2024 - 06:57
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        Samsun'da taksiyi gasbeden çocuklar yaptıkları kaza sonrası yakalandı
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çağırdıkları taksiyi gasbeden ve yaptıkları kaza sonrası yakalanan 5 çocuk, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, yaşları 18'den küçük olan H.İ.D, S.A, H.D, A.K. ve M.İ.D, Vezirköprü-Durağan kara yolu üzerinde telefonla çağırdıkları 55 T 7834 plakalı taksinin şoförü A.Y'yi bıçak zoruyla darbedip araçtan indirdi.

        Gasbettikleri taksiyle olay yerinden kaçan şüpheliler, ilçe merkezi otogar kavşağında yolun ortasındaki bankete çarparak kaza yaptı.

        Kaza sonrası polis tarafından yakalanan yaşı küçük şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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