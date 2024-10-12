Türkiye-Karadağ maçının ardından

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, "Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip, ona rağmen 29 şut attık ve maçı kazanmayı hak ettik." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Karadağ karşılaşmasının zorlu geçeceğini bildiklerine dikkati çeken Montella, "Güzel bir galibiyet aldık. Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip, ona rağmen 29 şut attık ve maçı kazanmayı hak ettik. Maçı domine ettik. 70'inci dakikada golü bulduk. Daha önce de bulabilirdik. O dakikadan sonra da maçı domine etmeye devam ettik, pozisyonlar ürettik. Kazandığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.