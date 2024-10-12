Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.E'yi Canik ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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