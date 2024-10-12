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        Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:13
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        Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.E'yi Canik ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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