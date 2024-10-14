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        Dünya Göçmen Kuşlar Günü

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonunun kaybı ve bozulmasının kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit ettiğine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:21
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        Dünya Göçmen Kuşlar Günü
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonunun kaybı ve bozulmasının kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit ettiğine dikkati çekti.

        Doç. Dr. Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün temasının göçmen kuşların besin kaynağı olan böceklerin azalması olduğunu belirtti.

        Azalan böcek popülasyonunu korumak için daha fazla eylem çağrısı yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yavuz, "Böcekler, üreme mevsimi ve göçler sırasında birçok kuş türü için hayati enerji kaynaklarıdır. Kuş göçlerinin zamanlamasını, süresini ve genel başarısını önemli ölçüde etkilerler. Böcek popülasyonları, böcek ilaçlarının kullanımı ve tarımsal yoğunlaşma ve kentleşme ile bağlantılı olarak yaşam alanlarının tahrip edilmesi sonucunda son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. İklim değişikliği ve biyolojik istilalar da böceklerin açlık, hastalık veya avlanma nedeniyle ölümüne neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Doç. Dr. Yavuz, kuşların göç rotaları boyunca tarlalarda, ormanlarda, sulak alanlarda ve konakladıkları çeşitli habitatlarda aktif olarak böcek aradığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Kuş göçünün zamanlaması genellikle konaklama alanlarındaki böcek bolluğunun en yüksek olduğu zamana denk gelir ve kuşların yolculuklarına devam etmeden önce enerji rezervlerini yenilemeleri için besin sağlar. Üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonlarının kaybı ve bozulması, kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit etmektedir. Ormanlar ve otlaklar gibi doğal alanların yoğun tarım, kentsel gelişim ve bunların ışık kirliliği gibi etkileri nedeniyle dönüşüme uğraması veya tehlike altına girmesi böcek popülasyonlarının azalmasına neden olabilir."

        Tarımda kullanılan kimyasal ilaçların kuşların beslenmek için güvendiği böceklere zarar verdiğini aktaran Doç. Dr. Yavuz, şunları kaydetti:

        "Enerji ve protein açısından zengin böceklerin azlığı kuşların göç etmesini ve üremesini engelleyerek bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına, üreme başarılarının düşmesine ve hem ergin kuşlar hem de yavruları için ölüm oranlarının artmasına neden olabilir. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde, bu kuşların güzelliğini ve ekolojik önemini kutlamanın yanı sıra aynı zamanda onları korumak için de taşıdığımız sorumluluğun farkına varmalıyız. Bu kuşları göç yolları boyunca koruyan tedbirleri uygulamamız ve desteklememiz çok önemlidir. Farkındalığı artırarak ve uygulama değişiklikleri ile koruma eylemlerini savunarak, göçmen kuşların korunmasını sağlamaya yardımcı olabiliriz. Hayatta kalmaları ekolojik sağlığımız ve biyoçeşitliliğimizle iç içe geçtiğinden, korunmaları bu gezegeni onlarla paylaşan hepimiz için acil bir önceliktir. Birlikte, göçmen kuşların yaşamlarında bir fark yaratabiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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