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        Samsun'da erken yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:43
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        Samsun'da erken yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün gece Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için yaptıkları devriyede, "damat ile gelinin" reşit olmadığını tespit etmiş ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 yaşındaki İ.G'yi koruma altına almıştı.

        Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.G'nin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki "damat" S.E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden 5 şüpheli daha sonra adliyeye çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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