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        Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ve tüfek bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 06:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 06:26
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        Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ve tüfek bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli H.E'nin (38) evine operasyon düzenlendi.

        Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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