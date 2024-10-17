Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ve tüfek bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ve tüfek bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli H.E'nin (38) evine operasyon düzenlendi.
Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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