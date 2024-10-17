Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ikametinde mutfak dolabına zulalanmış, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile 205 tabanca fişeği ele geçirildi.

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