Samsun'da mantar toplarken kaybolan kişi jandarma tarafından bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişiyi 15 saat sonra jandarma ekipleri buldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişiyi 15 saat sonra jandarma ekipleri buldu.
Kuzualan Mahallesi’ndeki evinden sabah mantar toplamak için ayrılan 85 yaşındaki Hüseyin Uzunbıçak, akşam dönmeyince yakınları tarafından arandı.
Telefonu olmadığı için irtibat kurulamayan yaşlı adamın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada yaşlı adam, Yiğitalan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulundu.
Uzunbıçak, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.