Samsun'da mantar toplarken kaybolan kişi jandarma tarafından bulundu

Telefonu olmadığı için irtibat kurulamayan yaşlı adamın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kuzualan Mahallesi’ndeki evinden sabah mantar toplamak için ayrılan 85 yaşındaki Hüseyin Uzunbıçak, akşam dönmeyince yakınları tarafından arandı.

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