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        Bafra Ovası'nda çiftçilere 625 bin adet brokoli fidesi desteği verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde 11 mahallede 18 çiftçiye 625 bin adet brokoli desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:34
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        Bafra Ovası'nda çiftçilere 625 bin adet brokoli fidesi desteği verildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 11 mahallede 18 çiftçiye 625 bin adet brokoli desteği verildi.

        Kışlık sebze üretimiyle öne çıkan Bafra Ovası'nda çiftçilerin desteklenmesi için çalışma yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) projeleri kapsamında "Çeltik Tarımında Yeni Üretim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması" projesinin devamı olarak 11 mahalledeki 18 çiftçiye 250 dekar alan için 625 bin adet brokoli fidesi dağıtıldı.

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, çeltik hasadından sonra, toprak yapısı uygun olan arazilerde bir sonraki çeltik üretim sezonuna kadar arazinin değerlendirilmesinin amaçlandığını, böylece hem çiftçinin gelir seviyesinin artmış olacağını, hem de ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti.

        Bafra Ovası'nda brokoli hasadının ekim ayı içinde başlayıp mart ayı sonlarına doğru tamamlandığına işaret eden Sağlam, bu proje ile piyasaya brokoli arzının nisan ayı sonlarına kadar devam edeceğini, projede bütçenin yüzde 65 devlet katkısı, yüzde 35 çiftçi katkısı şeklinde gerçekleştiğini aktardı.

        Ovada 150 bin dekar alanda 1 milyon 50 bin ton yazlık ve kışlık sebze üretildiğine işaret eden Sağlam, bunun 500 bin tonunun kışlık sebze olduğunu vurguladı.

        Sağlam, "2020 yıllarına bakıldığında ihracatımız 4 bin ton olurken, 2023 yılına bakıldığında bu rakam iki katına çıkarak 8 bin ton oldu. Sürdürülebilir projeler olduğuna inandığımızda desteğimizi çiftçimize vermeye hazırız." dedi.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise yapılan desteğin çiftçiye hayırlı olmasını dilerken, diğer ürünlerde de desteklerin artırılmasını talep etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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