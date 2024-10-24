Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan Şahin'e ziyaret

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan İlker Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kul, terör saldırısında yaralanan TUSAŞ çalışanı Şahin'e, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu.

Termeli olan Şahin'in babası Mustafa Şahin ve ailesiyle görüşen Kul, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Kul, şunları kaydetti: