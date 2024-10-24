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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan Şahin'e ziyaret

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan İlker Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:21
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan Şahin'e ziyaret
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan İlker Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kul, terör saldırısında yaralanan TUSAŞ çalışanı Şahin'e, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu.

        Termeli olan Şahin'in babası Mustafa Şahin ve ailesiyle görüşen Kul, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Kul, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz haftalarda gazimiz ile ilçemizde bir araya gelmiştik. Yaralandığını öğrenir öğrenmez hastanede ziyaretine geldim. Gazimiz çok metanetli ve Terme'ye selamı var. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli evlatlarımızın çalıştığı, göz bebeğimiz TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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