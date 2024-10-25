Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için Kasımpaşa'yı yenerek, yoluna devam etmek istiyor.
Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 11 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
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