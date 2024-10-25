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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:12 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:12
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

        Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için Kasımpaşa'yı yenerek, yoluna devam etmek istiyor.

        Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 11 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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