Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda polis, S.L'nin (23) iş yeri ve ikametinde arama yaptı.
Aramada 117 elektronik sigara ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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