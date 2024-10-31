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        Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:51
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        Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.B. (30) idaresindeki 55 EB 082 plakalı otomobil, Yunus Emre Caddesi'nde H.S. (25) yönetimindeki 55 ALS 772 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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