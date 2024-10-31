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        Samsun'da otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçirildi

        Samsun'un Havza ilçesinde bir otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram etiketsiz kanatlı hayvan eti ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:37
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        Samsun'da otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçirildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde bir otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram etiketsiz kanatlı hayvan eti ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Havza Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle şehirler arası otogarı önündeki yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün bagajında yapılan aramada 140 kolide toplam 2 bin 100 kilogram ağırlığında dondurulmuş 1400 kanatlı hayvan ele geçirildi.

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinden otobüse yüklendiği ve Kavak ilçesinde teslim edileceği belirlenen, üzerlerinde etiket bulunmayan kanatlı hayvan etlerine el konuldu.

        Numune alınmasının ardından etler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

        Havza Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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