Samsun'da otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçirildi

Numune alınmasının ardından etler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

Otobüsün bagajında yapılan aramada 140 kolide toplam 2 bin 100 kilogram ağırlığında dondurulmuş 1400 kanatlı hayvan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Havza Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle şehirler arası otogarı önündeki yolcu otobüsünü durdurdu.

Samsun'un Havza ilçesinde bir otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram etiketsiz kanatlı hayvan eti ele geçirildi.

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